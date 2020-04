Coronavirus la verità: ecco cosa ci stanno nascondendo

Ecco l’intervista a Shiva Ayyadurai andata in onda sul canale americano ‘The Next News Network‘ e doppiata in italiano (intervista oroginale in inglese qui)

La tesi è che, sulla base dell’ignoranza dei medici sul sistema immunitario e sulla nutrizione, stiano pianificando di utilizzare il virus come nemico nascosto per spaventare la gente al fine di imporre le vaccinazioni per il “bene comune”. Shiva spiega come i politici tendano a sostenere le grandi aziende con regolamenti che non servono a nessuno se non a supportare l’idea che sia necessario l’obbligo dei vaccini.

Il testo completo dell’intervista tradotto in italiano

CONDUTTORE

Adesso abbiamo un’intervista esclusiva, un grande Dottore, plurilaureato al MIT che espone tutto ciò che il Deep State sta cercando di nascondere sul coronavirus. L’uomo che nel 1978, all’età di 14 anni ha inventato l’e-mail; l’inventore e detentore del copyright dell’e-mail, Dottor Shiva Ayyadurai benvenuto.

DOTTOR SHIVA

Lieto di essere qui Gary E grazie per avermi invitato.

CONDUTTORE

Hai postato qualcosa la scorsa settimana, l’ho riportato qui, ecco quello che hai detto nel tuo tweet: “la diffusione del panico da coronavirus, fatta dal Deep State, passerà alla storia come una delle più grandi frodi per manipolare l’economia, sopprimere il dissenso e spingere per rendere i farmaci obbligatori”…

DOTTOR SHIVA

Sono uno studioso di politica da quando ero un bambino, perché sono cresciuto in un’India che aveva un sistema castale, ero considerato ‘intoccabile’, che è il più basso livello nel sistema delle caste indiane. Ilsistema sanitario verso cui ci stiamo muovendo è un sistema totalmente verticale, totalmente controllato dalle grandi industrie farmaceutiche, agricole e dalle grandi industrie di produzione di vaccini. Gli obiettivi di sviluppo sostenibile, sottoscritti dalle Nazioni Unite e da tutti i loro paesi sono chiamati SDG3, firmati nel 2015. È il disegno di un’utopia, un’utopia delle élite. Successivamente, nel documento“Immunization 2030”, è stato aggiunto un altro documento che dice che il modo per arrivare all’utopia è immunizzarci tutti nel pianeta, ovvero vaccinare tutti.

Ho creato una società chiamata Cytosolve che usa il computer per capire le reazioni chimiche nel nostro corpo e nelle nostre cellule, Sostanzialmente si usa il computer per modellare le malattie, in modo da poter eliminare la necessità di test sugli animali. Quindi, Cytosolve è questa invenzione che permette di fare in modo diverso ciò che faceva intuitivamente mia nonna, ovvero capire le combinazioni e le miscele di sostanze chimiche per ottenere i medicinali da alimenti naturali in modo più veloce, più economico e più sicuro. Quando l’ho terminato ho detto: “wow, chi lavora in ambito farmaceutico vorrà usarlo, perché ci vogliono circa 15 anni per costruire un farmaco, cinque 5 miliardi di dollari, e non so se lo sai, l’industria farmaceutica è in pericolo in questo momento, non stanno facendo molti soldi con la vendita di farmaci a causa di tanti investimenti in ricerca e sviluppo e ottengono sempre meno approvazioni dalla FDA per i nuovi farmaci a causa della loro tossicità. Quindi, ciò su cui si sono spostate le industrie farmaceutiche sono i vaccini.

Nel 1986 è stato creato il tribunale dei vaccini, John Kennedy hai implementato la legge nazionale sulla vaccinazione nel 1962, sulla base di una scienza falsa e obsoleta nella comprensione del sistema immunitario. Questo ha apportato molti incidenti che hanno avuto luogo tra il 1962 e il 1986. In risposta a questi danni un altro Kennedy, Ted Kennedy, ha guidato la creazione del programma nazionale di infortuni da vaccino, che ha poi portato alla creazione di tribunali dei vaccini , che sostanzialmente permette l’immunità alle aziende produttrici di vaccini da chi potrebbe citarle in giudizio e la responsabilità massima per la morte era di 250.000 $. Quindi, siamo in una situazione ora in cui per le aziende farmaceutiche i vaccini sono puro profitto: nessuna responsabilità, nessun rischio. Non possono essere denunciati.

Quando ho iniziato a guardare il programma di vaccinazione rivolto a tutti i cittadini, c’erano altri attivisti in questo campo e francamente molti di loro appartenevano all’opposizione controllata, persone come Bobby Kennedy che da una parte dice di essere contro i vaccini, ma nel frattempo sostiene Hillary Clintonche è la regina di vaccini. Quindi la posizione che ho preso è stata: “dobbiamo educare veramente le persone sul sistema immunitario“.

Il Deep State di alcune poche persone dalla fondazione Gates, a Zuckerberg, a Hilary Clinton, si è fuso con le Nazioni Unite e l’elite del Deep State e promuoveranno la paura del coronavirus a causa dell’ignoranza nel campo medico. La maggior parte dei dottori in medicina non conosce il sistema immunitario e non studia nemmeno l’alimentazione. Sulla base di quest’ignoranza stanno spaventando le persone con il coronavirus essenzialmente per dire “dobbiamo fare questo per il bene comune”, è questo che stiamo vedendo a cadere.

CONDUTTORE

C’è una speculazione significativa sul fatto che il virus sia in realtà un’arma batteriologica. Ora Il dipartimento di Stato, tra gli altri, sta respingendo questa narrativa semplicemente chiamandola disinformazione cinese russa, cosa ne pensa?

DOTTOR SHIVA

Ecco quello che succede con questo tipo di virus. Pensa ad una grande sfera che rappresenta una tua cellula, queste piccole particelle atterrano su quella cellula e il loro obiettivo è quello di entrare in questa cellula e usare il tuo meccanismo cellulare per replicarsi. Noi abbiamo circa 380 trilioni di virus nel nostro corpo e si chiamano virioni, Abbiamo circa 63 milioni di batteri e circa 6 trilioni di cellule. Ecco ciò di cui siamo fatti. Il coronavirus è un gruppo di virus che generano influenza, gli stessi che creano la sindrome respiratoria. Il ‘coronavirus Wuhan’ era un ceppo diverso rispetto a quello che c’era in Iran, o quello che era in Italia e ci sono documenti che ho letto, e che ho iniziato a verificare, che dicono che tutti questi diversi virus vanno verso un ramo comune che in realtà porta a Fort Detrick negli Stati Uniti, in North Carolina. Il Deep State americano hai inviato uomini a Wuhan ed è così che è arrivato in Cina. Questa è una teoria, giusta o sbagliata che sia, la mia opinione è che se credi nel concetto di un insieme di persone alle quali non importano gli interessi nazionali statunitensi o gli interessi nazionali cinesi o gli interessi nazionali indiani o italiani, sono più attenti al loro personale interesse globale, allora riusciresti a visualizzare uno scenario creato dal Deep State, e mandato là fuori.

Che cosa stava succedendo stavolta? Hong Kong era in fermento, ricordi? E ciò che la gente non sa è che 6 mesi prima del coronavirus ci sono state numerose proteste contro l’inquinamento da parte dei cittadini cinesi a Wuhan. Non si protesta in Cina senza rischiare la vita, non è come se avessero il primo emendamento lì. Quindi, un grande numero di persone scende in strada e protesta perché il governo cinese stava per costruire uno dei più grandi impianti di incenerimento che creerà inquinamento. La gente comune in Cina ci tiene davvero alla propria salute e la loro protesta contro l’inquinamento dal 2007 è cresciuta estremamente, eppure non senti notizie al riguardo. Vedi, Hong Kong completamente scomparsa dalle cronache serve ai globalisti. Quando sei uno studioso di politica e di medicina inizia vedere queste connessioni. Dei 30 vaccini raccomandati dal CDC per i bambini nessuno di loro è stato testato con il ‘saline placebo control test‘ infatti quello che hanno detto di aver fatto con il test sul vaccino HPV Gardasil è stato un test fraudolento.

CONDUTTORE

Questo non mi sorprende. Quindi cosa pensi che succederà con questo vaccino? Pensi che lo lanceranno e lo renderanno obbligatorio come hanno fatto con una legge in Danimarca?

DOTTOR SHIVA

Stanno dicendo che c’è questo ‘uomo nero’ chiamato virus e che tu hai bisogno del vaccino per aiutarti a fermarlo. Quindi da una parte abbiamo l’ ‘uomo nero’ e dall’altra il ‘salvatore’’ e i salvatori sarebbero: Bill Gates, il Clinton Global initiative ecc. e Big Pharma. Se davvero hai capito il sistema immunitario è ridicolo. La realtà è che il sistema immunitario si è evoluto in miliardi di anni, siamo cresciuti in batteri e virus, dovremmo giocare fuori nella terra, ecco come si attiva il sistema immunitario. Quindi ciò che accade oggi è che le persone hanno un sistema immunitario compromesso, il che significa che i loro sistemi immunitari non lavorano a piena potenza. Immagina che hai tre cilindri e solo due in funzione, sai cosa succede? Nel terzo cilindro si concentra tutto lo sforzo, in immunologia si chiamano citochine, questo va così forte che la reazione è fuori controllo e inizia non solo ad attaccare la superficie del virus ma anche il suo stesso tessuto. Quindi è il tuo stesso corpo che attacca sé stesso a causa di un indebolimento e una disfunzione del sistema immunitario.

Quindi, come si ottiene un sistema immunitario debole? Mangia zucchero tutto il giorno, segui una dieta che non contiene alcuna vitamina D. Ed è per questo che ho scritto una lettera al presidente degli Stati Uniti perché si tratta davvero di salute immunitaria. Il fatto è che non assumiamo abbastanza vitamina D, non assumiamo abbastanza vitamina C, e ci sono anche altre cose, ma possiamo concentrarci su queste tre.

In Africa, nel Ciad, in Gibudi, C’è stato un solo caso di coronavirus e nessun morto, perché questo? Perché la gente vive vite che probabilmente dovremmo vivere anche noi: vivono fuori al sole, estraendo radici. Potremmo considerare a imitare queste persone del terzo mondo. La soluzione è abbastanza semplice, almeno stai fuori al sole e se non puoi farlo prendi un supplemento di vitamina D. I pesticidi colpiscono il microbioma intestinale che ripristina il nostro intestino, mangiamo alte quantità di zuccheri,questa è una ricetta per la morte, non lo stiamo affrontando, stiamo come pompando questo virus e qual è il risultato? Le persone si nascondono in casa, si preparano ad accettare il fascismo senza affrontare il problema fondamentale: il sistema immunitario.

CONDUTTORE

Sto immaginando un momento in cui vedremo la stessa cosa: “il vaccino per il coronavirus è gratis per tutti oggi…”.

DOTTOR SHIVA

Sarà ancora più tragica di questo sai. Diranno: “o Gary, sai che la tua patente sta per essere rinnovata, hai fatto tutti vaccini? Non puoi viaggiare, non puoi prendere il treno o l’autobus, non puoi andare in palestra, non puoi andare lì “questa è la direzione, e la tua palestra dirà: “non possiamo permetterti di entrare qui Gary, non vogliamo fare male a tutte le altre persone, giusto?”

Ricordi quando Michael Jordan ha giocato con l’influenza e le persone erano tipo: “wow guarda Michael, sai che sta giocando con l’influenza? E’ forte! Questa storia è una enorme montatura. È una partita di scacchi, mossa dopo mossa e l’artefice è Anthony Fauci.

CONDUTTORE

Ma ora stiamo imparando, dalle soffiate di WikiLeaks, che Fauci è un grande sostenitore della Clinton, uno che tu hai definito “distruttivo”, perché dovremmo preoccuparci dei consigli che il presidente Trump sta ricevendo da Fauci?

DOTTOR SHIVA

Anthony Fauci secondo me dovrebbe essere incriminato, se le persone sapessero davvero che cosa ha fatto quest’uomo in realtà. E’ nel governo dai tempi di Reagan, 40/50 anni fa, poi con Bush e Obama, e tutti i presidenti fino ad oggi. Come ha fatto a costruire la sua carriera? Ha costruito la sua carriera su una falsa narrativa: che l’HIV causa all’AIDS.

Peter Duesberg, con cui ho parlato, lui era veramente un grande scienziato, il più giovane ad ottenere un incarico di ruolo alla Berkeley. Peter disse: “aspetta un minuto non c’è relazione causale tra questo virus HIV – che considerava molto innocuo – e l’AIDS”. Bene, è stato diffamato sai? Tutte le sue sovvenzioni sparirono e colui che ha promosso questa bugia era il predecessore di Fauci di nome Robert Gallo. Robert Gallo è stato citato per accuse di cattiva condotta scientifica, ha letteralmente rubato il virus HIV dalla Francia, non poteva produrre abbastanza virus perché non riusciva a trovarlo. Ha creato un falso test per l’HIV. Fauci arrivò in suo soccorso e prese il comando mentre Gallo venne nascosto nelle retrovie. Questo è stato l’inizio della carriera di quest’uomo.

Si scrive del suo rapporto con Bono, tu ti ricordi della faccenda del AIDS con tutte le stupide celebrità coinvolte in questa storia nonsense. Questo è quanto, e Fauci è un veterano in questo, non è il suo primo rodeo, ha imparato come creare scienza fasulla, come promuovere la scienza fasulla per creare la paura che l’HIV causa l’AIDS. Miliardi di dollari sono stati spesi su questo, molte persone sono morte perché usano farmaci come l’AZT. Avevo un caro amico che è morto per questo, e sai, la gente non hai imparato che l’HIV è francamente un virus innocuo. Le persone morte per questo, tornando al punto, sono gli immunocompromessi. I gay in quel periodo avevano molti partner, usavano metanfetamine, ogni genere di droga, stavano distruggendo loro sistema immunitario. Fauci non vuole parlare di tutto questo, tutto riguarda “l’uomo nero” dei virus. Fauci sa quello che sta facendo ed è il volto di Big Pharma e dei vaccini e vede la sua opportunità di diventare l’eroe di tutto questo.

CONDUTTORE

L’unica grande narrativa che ho visto essere presentata è “molte più persone muoiono di influenza, ma c’è questa enorme e terrificante visione delle persone intubate, delle persone che mangiano pipistrelli e tutta e questa orribile propaganda visiva e ora gli stati sono in modalità lockdown. La guardia nazionale è stata schierata, le guardie dello stato sono state dislocate, ci sono tendoni installati in città nei parcheggi del Wallmart e nei parcheggi degli ospedali e c’è questo spirito di paura che cala su questo paese e sul mondo in generale, perché allora non facciamo la stessa cosa per l’influenza?

DOTTOR SHIVA

Devi capire che Big Pharma e i media lavorano a stretto contatto insieme. Tanti anni fa ‘e-mail’, una delle aziende che ho costruito, stava vivendo la sua seconda vita e hanno indetto un concorso per leggere e processare automaticamente le e-mail, io all’epoca ero uno studente laureato al MIT. Ho finito per vincere quel concorso Gary e fondai un’azienda chiamata echomail. Quando ho creato questa tecnologia molte persone hanno iniziato a volerla usare per analizzare le e-mail. Una delle aziende che era molto interessata, era una delle principali società di pubbliche relazioni chiamata Burson-Marsteller. Ricordo che stavo uscendo, ero un giovane imprenditore che gestiva la propria azienda, per incontrare uno dei dirigenti esecutivi, questo succede a cena, il tizio si vantava di come la Burson aiuta le aziende nella gestione delle crisi e raccontava che Eli Lilly in quel momento, stava avendo un grosso problema. Le vendite di Prozac stavano andando giù e ho chiesto: “cosa avete fatto”? Mi risponde, beh, per prima cosa ho detto: “Eli Lilly devi cambiare il tuo branding, non sei più una compagnia farmaceutica, tu aiuti il mondo; seconda cosa, ho fatto aprire loro delle aziende no profit”. Una di queste organizzazioni no profit, disse, era un’azienda con il compito di proteggere le donne maltrattate e questa organizzazione ha fatto uscire pubblicità con annunci a tutta pagina che dicevano “tuo marito ti picchia? Conosci qualcuno, qualche tua amica il cui marito la sta picchiando? Assicuratevi che stiano prendendo Prozac”. Quindi, creano una narrazione in cui cercano di alleviare lo stress, noi siamo una compagnia farmaceutica, vogliamo aiutare tutte queste persone in Africa e in India eccetera, sai abbiamo bisogno di ONG, Gates è un salvatore.

Queste persone sono molto abili nel creare, spendendo milioni di dollari, la narrativa in cui aiutano “gli oppressi” e poi iniettano loro i propri farmaci. Gli indigeni in realtà sapevano davvero come prendersi cura della propria salute, ma il Deep State non vuole che crediamo nelle cure dei nostri nonni, vuole che crediamo a questo idiota, Bill Gates, che comunque non ha mai creato DOS, non ha mai scritto 50.000 righe di codice, io sì! Sai, sua madre e suo padre lo hanno presentato alle persone giuste, ha preso il DOS di qualcun altro e lo ha lanciato, ma è andato via da Harvard ed è stato abile a brevettare le sue cose, così è riuscito a diventare un plurimiliardario, o ancora Zuckerberg. Questi personaggi hanno costruito false storie sulla loro eminenza nel campo tecnologico e lo hanno sfruttato per dire che saranno i salvatori; e lasoluzione del ‘salvatore’ non è il cibo, non sono esercizi di allenamento, ma riguarda iniezioni nel flusso sanguigno delle persone e il controllo di esse. Ecco di cosa stanno parlando, gli americani devono svegliarsi.

Sto lottando contro tre avvocati lobbisti e sono l’unico scienziato che lavora per sconfiggerli. Questi avvocati lobbisti sono le persone che attuano i desideri del Deep State. Questo è quello che sta succedendo. Quindi, quello a cui stiamo assistendo proprio davanti a noi dovrebbe essere un segnale di allarme per chiunque, non importa se sei democratico, repubblicano, indipendentista, il problema della salute va oltre i partiti e realizzerai che tutti questi partiti istituzionali vogliono farti del male e vogliono controllarti, vogliono renderti una piccola unità atomica in cui diventi un generatore di entrate per persone come il clan di Fauci e altri come lui. E non sanno che gli accademici al MIT o Harvard non diranno niente, sai perché? Perché devono il loro denaro a persone come Fauci, perché è una setta, se dici qualcosa sei fuori, e questo è ciò che è successo a Peter Duesberg. Quindi è questo che stiamo affrontando e purtroppo il presidente Trump può avere un buon intuito, ma non è in grado di denunciare queste persone.

Ho ricevuto chiamate da esperti, economisti di tutto il paese dicendo: “Shiva, ho visto i tuoi video devi continuare a farli, il Presidente è stato disorientato da questa cerchia di persone attorno a lui”. Ecco perché ho scritto quella lettera Gary, la lettera spiega in 3-4 pagine molto chiaramente qual è il problema, cheesiste una falsa scienza del sistema immunitario.

Ho proposto al Presidente un protocollo. Fondamentalmente si tratta di vitamina A, vitamina D, e un po’ di iodio e ho detto: “dividiamo le persone in quattro gruppi: le persone con Covid mettiamole in un gruppo, le persone immunocompromesse in un altro gruppo, a chi è in condizioni critiche diamo altre dosi di vitamina C e nel quarto gruppo mettiamo gli individui sani e diamo loro una dose di mantenimento e mandiamoli di nuovo al lavorare, questo è quello che dovremmo fare non un trattamento a misura unica! Invece, questo che sta accadendo è trattare tutti come se fossimo parte del Deep State e siamo solo schiavi. Infatti nel 2003 quando sono tornato al MIT per ottenere il mio dottorato di ricerca, hanno creato un nuovo dipartimento chiamato ‘Ingegneria Biologica’, di cui sono stato uno dei primi laureati, e uno dei punti chiave a quel tempo era la medicina personalizzata, il farmaco giusto per la persona giusta al momento giusto. Quindi le persone come Fauci non stanno nemmeno praticando la medicina moderna, stanno utilizzando una scienza falsa e obsoleta.

(Fonte: https://www.radioradio.it/2020/04/tutto-quello-che-stanno-nascondendo-sul-coronavirus-denuncia-del-dr-shiva-verita-vaccino/?cn-reloaded=1)